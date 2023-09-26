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Giriş Tarihi: 26.9.2023 22:44

Şanlıurfaspor'da Zafer Turan ile yollar ayrıldı

İHA
Şanlıurfaspor’da Zafer Turan ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör Zafer Turan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan dönemi sona erdi. Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Zafer Turan, Yönetim Kurulumuz ile yaptığı görüşme sonrasında izin isteyerek takımdan ayrılmak istediğini iletmiştir. Talebin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesi sonrası karşılıklı anlaşılarak Teknik Direktörümüz Zafer Turan görevinden ayrılmış ve takımımızın başına Teknik Sorumlu olarak Efe İnanç getirilmiştir.

Teknik Direktörümüz Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Zafer Turan yönetiminde Şanlıurfaspor, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan topladı.

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Şanlıurfaspor'da Zafer Turan ile yollar ayrıldı
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