Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Galatasaray'dan flaş Tete açıklaması! Shakthar Donetsk, FIFA'ya başvurdu
Giriş Tarihi: 26.9.2023 18:16 Son Güncelleme: 26.9.2023 18:20

SON DAKİKA | Galatasaray'dan flaş Tete açıklaması! Shakthar Donetsk, FIFA'ya başvurdu

SON DAKİKA | Galatasaray’dan flaş Tete açıklaması! Shakthar Donetsk, FIFA’ya başvurdu

SON DAKİKA | Galatasaray, Tete ile ilgili Shakhtar Donetsk'in "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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SON DAKİKA | Galatasaray'dan flaş Tete açıklaması! Shakthar Donetsk, FIFA'ya başvurdu
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