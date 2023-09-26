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Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:07

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Alex var sorun Y’OX!

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Alex var sorun Y’OX!

Son dakika Beşiktaş haberi: Sakatlık geçmişi nedeniyle transferi için olumsuz yorumlar yapılan İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain, Kayserispor karşısında maçın adamı olup isminin üstündeki soru işaretlerini sildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain, ilk 11'de sahaya çıktığı Kayserispor karşılaşmasında attığı gol ve performansıyla alkış topladı. Sakatlık geçmişi nedeniyle transferi bir hayli tartışma yaratan, 4 gün beklediği İstanbul'da tüm testlerinin temiz çıkması sonrası imzayı atan İngiliz yıldızın durumu merak konusuydu. Milli aradan sonra 11'de başlaması beklenirken Trabzonspor maçında süre alamayan, Club Brugge ile oynanan mücadelede ise sadece 6 dakika sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, sonunda istediğine kavuştu ve Kayserispor'a karşı as kadroya girdi. Gedson Fernandes'in yokluğunu hiç aratmayan 30 yaşındaki oyuncu, taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

GÜNEŞ'İN 'SABIRLI OL' MESAJI YERİNİ BULDU

Teknik direktör Şenol Güneş milli ara sonrası Chamberlain için aceleci davranmazken, C.Brugge maçı öncesi, "Sabırlı ol, tam anlamıyla hazır olduğunu gördüğümde sana şans vereceğim" diyerek öğrencisini motive etmişti. Önceki gün Beşiktaş Park'ta siyah-beyazlıları mest eden başarılı futbolcu "Oynadıkça daha da iyi olacağım" diyerek camiaya mesaj gönderdi.

ADANA DEMiR'DE 10 EKSİK

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Adana Demirspor, mücadeleye toplam 10 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ertaç Özbir, Stambouli ve Rodrigues son Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kart gördükleri için yer alamayacak. Bunun yanı sıra maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da statü gereği forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Alex var sorun Y’OX!
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