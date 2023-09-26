Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi yok!

İsmail Kartal'ın ekibi, kulübün 116 yıllık tarihine 12 maçta 12 galibiyet alarak damga vururken, Avrupa'nın 5 büyük liginde bütün karşılaşmalarını kazanan tek takım oldu. Lig ve Konferans Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'ye sadece Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City yaklaştı. Guardiola'nın ekibi, 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Süper Kupa'yı penaltılarla kaybetti. Barcelona 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alırken, İnter 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Lig bazında bakıldığında İtalya'da İnter, Hollanda da PSV ve Alkmaar 5'te 5 yaptı. İngiltere'de ise M.City 6'da 6 yapma başarısı gösterdi.