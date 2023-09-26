TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den olay Stefan Kuntz sözleri! Süper Kupa maçı için tarih verdi...

SÜPER KUPA İÇİN TARİH VERDİ

"Süper Kupa'yı, 30 Aralık'ta oynatmak istiyoruz. Görüştüğümüz iki ülke kaldı; Suudi Arabistan ve Abu Dhabi. Bu ikisinden biri olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynamaya sıcak bakıyorlar."

"Forma fontunu konuşuyoruz. İsimleri sponsor gelirleri nedeniyle yukarı alamayız. Bazı kulüplerin formalarında iki tane reklam var. Bazı şeylerden sırf onlar daha fazla gelir elde etsin diye feragat ediyoruz. Ama font konusunu biz de düşünüyoruz."