TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den olay Stefan Kuntz sözleri! Süper Kupa maçı için tarih verdi...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:
"Süper Lig'in bir marşı olacak ve her maç öncesi çalacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi... Süper Lig'e yeni bir logo yapacağız. Şampiyonlar Ligi ile çalışan kişiyle çalışıyoruz."
"Türk Telekom bize 4 yıllık sponsor oldu, 1 Ocak itibarıyla yarı otomatik ofsayt sistemine geçiş yapıyoruz. Hawk-eye sistemiyle yapılacak değişimler konuşuluyor."
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ
"İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız."
"Gençlere en az süre veren ülke Türkiye. 4 dakika süre vermişiz. 23 yaş altı yabancı oyuncular için hiçbir ücret almayacağız. Belki daha sonra yabancı transferlere tedbir alabiliriz, bunu istiyoruz ve kendi aramızda tartışıyoruz."
SÜPER KUPA İÇİN TARİH VERDİ
"Süper Kupa'yı, 30 Aralık'ta oynatmak istiyoruz. Görüştüğümüz iki ülke kaldı; Suudi Arabistan ve Abu Dhabi. Bu ikisinden biri olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynamaya sıcak bakıyorlar."
"Forma fontunu konuşuyoruz. İsimleri sponsor gelirleri nedeniyle yukarı alamayız. Bazı kulüplerin formalarında iki tane reklam var. Bazı şeylerden sırf onlar daha fazla gelir elde etsin diye feragat ediyoruz. Ama font konusunu biz de düşünüyoruz."
PLAY-OFF AÇIKLAMASI
"Marka değerimizi yükseltmek istiyoruz. Bu play-off ile mi olur, başka bir şey ile mi olur, çalışıyoruz. Taraflar anlaşırsa, anlaştığımız şirket Hypercube'ten rapor gelirse, play-off için oturur konuşuruz. 500 milyon dolarları yakalamak için yeniden ne gerekiyorsa onu yapacağız."
STEFAN KUNTZ'UN AYRILIĞI
"Japonya maçından önce bir röportajımda bunun bir dostluk maçı olduğunu, hocamızın birçok yeni oyuncuyu deneyeceğini söyledim. Japonya maçından sonra ben birlik beraberlikten bahsediyordum, Kuntz şikayet ediyordu. Maçtan sonra baktık ki futbolcular ve teknik adam arasındaki bağlar kopmuş."
"Hoca, futbolcuları suçladığında, endişeye düştüm. Soyunma odasına gittim, hoca sinirli ve hiç tepki vermedi. Ben ise 'Sonucun önemi yok, işimize bakalım' diyecekken; hocayı agresif gördüm. 'Geçmiş olsun' dedim ve çıktım. Sonrasında 'Hoca ayağına ateş etti' dedim."