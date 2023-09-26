Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı
Giriş Tarihi: 26.9.2023 15:12

Trabzonspor'da Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı

DHA
Trabzonspor’da Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı

TrabzonsporHatayspor mağlubiyeti sonrası Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Slovenya kampında sakatlanan ve yurt dışında tedavi gören Joaquin Fernandez bordo mavili takıma döndü.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışmalara başlayan bordo-mavililerde, Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo, sonuçlandırma ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

FERNANDEZ TAKIMA KATILDI
Yaz transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve Slovenya kampında sakatlandığı için uzun süredir tedavi gören Joaquin Fernandez, kente dönerek takıma katıldı. İspanyol stoper Pendikspor maçı hazırlıklarında yer aldı. Bordo-mavili takım, haftasonu oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
Sırp liderinin öldürülmesi davasında yeni gelişme: O villada keşif yapılacak
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net Zengezur Koridoru mesajı: Muhakkak tamamlanmalı
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Derin millet...
Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA