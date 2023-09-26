Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı için karar!

Hollanda liginde geçtiğimiz günlerde karşı karşıya gelen Ajax ve Feyenoord maçında çıkan olaylar sebebiyle karşılaşma hakem tarafından başka bir tarihe ertelenmişti. Hollanda Futbol Federasyonu, maçla ilgili kararını açıkladı.
SEYİRCİSİZ OLARAK TAMAMLANACAK
Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan duyuruda, karşılaşmanın 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü 15.00'da oynanmasına karar verildi.
44. dakikada sahaya atılan meşaleler sebebiyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurma kararı aldı ve soyuna odasına gitti. Olaylar yatıştıktan sonra tekrar devam edilen karşılaşmanın 56. dakikasında yine sahaya meşaleler atılmış ve hakem bu sefer maçı tatil etme kararı almıştı.