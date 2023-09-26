Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı için karar!
Giriş Tarihi: 26.9.2023 12:07 Son Güncelleme: 26.9.2023 12:56

Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı için karar!

Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı için karar!

Hollanda Eredivise Ligi'nde Ajax ile Feyenoord karşı karşıya gelmiş ilk yarı Feyenoord'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Gergin maçta olaylar çıkmış ve karşılaşma başka bir tarihe ertelenmişti. Hollanda Futbol Federasyonu, karşılaşma için kararını verdi.

Hollanda liginde geçtiğimiz günlerde karşı karşıya gelen Ajax ve Feyenoord maçında çıkan olaylar sebebiyle karşılaşma hakem tarafından başka bir tarihe ertelenmişti. Hollanda Futbol Federasyonu, maçla ilgili kararını açıkladı.

SEYİRCİSİZ OLARAK TAMAMLANACAK

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan duyuruda, karşılaşmanın 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü 15.00'da oynanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda liginde Ajax'ın konuk ettiği Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun attığı gollerle mücadelede 3-0 öne geçmişti.

44. dakikada sahaya atılan meşaleler sebebiyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, maçı durdurma kararı aldı ve soyuna odasına gitti. Olaylar yatıştıktan sonra tekrar devam edilen karşılaşmanın 56. dakikasında yine sahaya meşaleler atılmış ve hakem bu sefer maçı tatil etme kararı almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Derin millet...
Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
Sırp liderinin öldürülmesi davasında yeni gelişme: O villada keşif yapılacak
PKK-HDP’nin KDP düşmanlığı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı için karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA