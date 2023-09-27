Galatasaray’da 25 milyon Euro’luk Sacha Boey planı

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey için Sarı-Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği öne sürüldü. Aslan, Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Haber detayında Sacha Boey'un an itibarıyla 450 bin Euro kazandığı, Galatasaray'ın oyuncunun maaşını 1 milyon 250 bin Euro'ya çıkarmak istediği vurgulandı.

Galatasaray'ın Sacha Boey'un sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koymak istediği yine haberde yer aldı. Sarı-Kırmızılıların 23 yaşındaki sağ bek ile görüşmelerde sona geldiği aktarıldı. Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Sacha Boey bu sezon 13 maça çıktı ve 1 gollük katkı verdi. (Fotomaç)