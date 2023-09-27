Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 27.9.2023 15:44

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray’da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, 29 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Son dakika | Karabağ'daki antiterör operasyonunda acı haber: 192 asker şehit oldu
Ahmaklığın lüzumu yok
Son dakika haberi: MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok”
Türkiye daha yeni başlıyor
Camiye ayakkabıyla girip imamla tartıştı: Isparta'da tepki çeken görüntü ile ilgili flaş gelişme
13 yıllık kâra 1 yılda ulaştılar!
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA