Galatasaray’ın rakibi Bayern Münih’te Gnabry’nin kolu kırıldı

TUCHEL: GNABRY KOLUNU KIRDI

Mücadelenin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim için çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter" ifadelerini kullandı.

SAKATLAR ARTTI

Serge Gnabry'nin yanı sıra Bayern Münih'te birçok önemli ismin sakatlıkları bulunuyor. Manuel Neuer, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Thomas Müller, Tarek Buchmann, Tom Hülsmann sakatlıkları bulunan diğer isimler... Bayern Münih, 30 Eylül günü deplasmanda RB Leipzig'e konuk olacak. Alman devi bu maçın ardından da deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak.