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Giriş Tarihi: 27.9.2023 10:24 Son Güncelleme: 27.9.2023 10:36

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Gnabry'nin kolu kırıldı

Galatasaray’ın rakibi Bayern Münih’te Gnabry’nin kolu kırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, yıldız ismi Serge Gnabry'den gelen haberle sarsıldı.

Alman devi dün gece deplasmanda Preussen Münster'e konuk oldu. Bayern Münih sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, golleri 9. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Laimer, 45+3. dakikada Kratzig ve 86. dakikada Tel kaydetti. Karşılaşmanın 11. dakikasında Serge Gnabry, bir ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Yıldız oyuncunun ilk müdahalesi saha içinde yapıldıktan sonra oyundan alındı.

TUCHEL: GNABRY KOLUNU KIRDI
Mücadelenin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim için çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter" ifadelerini kullandı.

SAKATLAR ARTTI
Serge Gnabry'nin yanı sıra Bayern Münih'te birçok önemli ismin sakatlıkları bulunuyor. Manuel Neuer, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Thomas Müller, Tarek Buchmann, Tom Hülsmann sakatlıkları bulunan diğer isimler... Bayern Münih, 30 Eylül günü deplasmanda RB Leipzig'e konuk olacak. Alman devi bu maçın ardından da deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak.

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Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Gnabry'nin kolu kırıldı
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