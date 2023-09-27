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Giriş Tarihi: 28.9.2023 00:31

Inter, ligde ilk kez kaybetti

AA
Inter, ligde ilk kez kaybetti

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Inter, Sassuolo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Sassuolo, 51. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

NAPOLİ FARKLI KAZANDI

Son şampiyon Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 19. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 39. dakikada Victor Osimhen, 74. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 81. dakikada Giovanni Simeone'nin fileleri sarsmasıyla 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü, 80. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

Bu sonuçla 11 puanlı Napoli, averaj ve maç fazlasıyla 5'inciliğe çıktı. 3 puanlı Udinese de 18'inci sırada yer aldı.

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Inter, ligde ilk kez kaybetti
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