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Giriş Tarihi: 27.9.2023 13:16

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı! Veda mesajı

İHA
Samsunspor’da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı! Veda mesajı

Dün basın toplantısı yaparak görevinin başında olduğunu açıklayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bugün yaptığı yazılı açıklama ile Samsunspor’dan ayrıldığını ifade etti. Samsunspor ile Hüseyin Eroğlu arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

11 yıl aranın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'e yükselen Y. Samsunspor, bu sezon oynadığı 5 maçta 1 puan toplayarak 20. sırada yer aldı. Gelen eleştiriler üzere dün yaptığı haftalık olağan basın toplantısında görevinin başında olduğunu ve 1 galibiyetle her şeyin düzeleceğini ifade eden Eroğlu, Samsunspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Yazılı olarak ayrıldığını açıklayan Hüseyin Eroğlu, "Samsunspor camiasına; İnsanın hayatında asla unutmayacağı günler vardır; evlilik, çocuklarının doğumu, evladının ilk konuşmaya başlaması. Biz teknik direktörler ise ne acıdır ki bunların çoğunu yaşayamayız. Çocuğun 'Baba' derken, sen çok uzaklarda, 90 dakikalık bir heyecan için can alıp, can verirsin. 'Baba' olmakla 'teknik direktör' olmak arasında tereddüt bile etmezsin belki de, direkt çıkarsın sahaya. Niye alıyoruz bu kararı hiç düşündünüz mü? Para-pul mu? Hiç değil. Çünkü görev ve sorumluluk, binlerce insanın beklentisini karşılamak ve bir kentin umutlarını yeniden yeşertebilmek, öylesine keskin bir duygu ki, önüne geçemezsiniz. Alır götürür sizi. Samsunspor ile Eylül 2022'de sözleşme imzaladım ve 11 yıl aradan sonra şampiyon olan kadronun bir ferdi oldum. Bu şampiyonluk, kalbimin en güzel yerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek, bundan emin olun. Geçen yıl 'Formanın arkasındaki isim değil, göğsündeki arma önemlidir' demiştim. Bugün de 'Sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir' diyerek Samsunspor'a veda ediyorum. Her şey ama her şeyin en güzeline layık Atatürk'lü Arma'ya hizmetim süresince bana destek olan Başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim ve icra kurulumuz, taraftarımız, medyamız, kulüp personelimiz, ekibim ve futbolcu kadrosuna çok teşekkür ediyorum" dedi.

SAMSUNSPOR'DAN TEŞEKKÜR
Ayrılığın ardından Samsunspor'un resmi sitesinden yayımlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Hüseyin Eroğlu! 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Samsunspor, Eroğlu yönetiminde ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda berabere kalmış, ardından çıktığı 4 maçta ise puan alamamıştı.

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Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı! Veda mesajı
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