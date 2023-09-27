Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Yunus Akgün'ün şık asisti tura yetmedi! Leicester, Liverpool'u geçemedi
Giriş Tarihi: 28.9.2023 00:59

SON DAKİKA HABERİ | Yunus Akgün'ün şık asisti tura yetmedi! Leicester, Liverpool'u geçemedi

SON DAKİKA HABERİ | Yunus Akgün’ün şık asisti tura yetmedi! Leicester, Liverpool’u geçemedi

SON DAKİKA HABERİ | Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Leicester City'yi 3-1 mağlup etti. Yeni sezon öncesi Galatasaray'dan Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün'ün asisti galibiyete yetmedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Liverpool, sahasında Leicester City'yi konuk oldu. Anfield'daki maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Cody Gakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi. Leicester City'nin tek golü 3. dakikada Kasey McAteer'den geldi. Bu golde asisti milli futbolcu Yunus Akgün yaptı.

Leicester City'de Yunus Akgün, 65. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Liverpool, Lig Kupası'nda tur atladı. Leicester City turnuvaya veda etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Canpolat: İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş’a deplasmanda büyük şok! Adana Demirspor 4 golle kazandı…
Dört çocuğa sahip çıktılar
SON DAKİKA | Türkiye düşmanı senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı! 100 bin dolar kefelatle serbest
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Hamami, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika haberi: MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
TOGG zirveye yerleşti! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Hep daha iyisi için çalışmayı sürdüreceğiz
Suzan Sabancı Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | Yunus Akgün'ün şık asisti tura yetmedi! Leicester, Liverpool'u geçemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA