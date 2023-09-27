Süper Lig’de dev mücadele! Adana Demirspor’un konuğu Beşiktaş...

Beşiktaş, ligin 3. haftasından ertelenen maçta bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Mutlak galibiyet parolasıyla Adana'ya giden siyah-beyazlı ekipte omzundaki ağrı nedeniyle son oynanan Kayseri müsabakasında da görev alamayan Gedson Fernandes yine kadroda yok.
Ante Rebic de adalesinde ağrı olduğu için karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Bu iki isim dışında Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler ise statü gereği yer almadı.
Adana Demir'de ise Ertaç Özbir, Stambouli, Kevin Rodrigues, Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu, Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş forma giyemeyecek.