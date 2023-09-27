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Giriş Tarihi: 27.9.2023 09:44 Son Güncelleme: 27.9.2023 09:49

Süper Lig'de dev mücadele! Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş...

Süper Lig’de dev mücadele! Adana Demirspor’un konuğu Beşiktaş...

Süper Lig'de erteleme maçında bugün Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta yıldız oyuncu yine kadroda yer alamıyor.

Beşiktaş, ligin 3. haftasından ertelenen maçta bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Mutlak galibiyet parolasıyla Adana'ya giden siyah-beyazlı ekipte omzundaki ağrı nedeniyle son oynanan Kayseri müsabakasında da görev alamayan Gedson Fernandes yine kadroda yok.

Ante Rebic de adalesinde ağrı olduğu için karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Bu iki isim dışında Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler ise statü gereği yer almadı.

Adana Demir'de ise Ertaç Özbir, Stambouli, Kevin Rodrigues, Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu, Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş forma giyemeyecek.

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Süper Lig'de dev mücadele! Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş...
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