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Giriş Tarihi: 27.9.2023 10:27 Son Güncelleme: 27.9.2023 10:37

Yeniden sakatlanan Arda Güler'e David Alaba'dan destek mesajı

Yeniden sakatlanan Arda Güler’e David Alaba’dan destek mesajı

Sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e Real Madrid'den takım arkadaşı David Alaba, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve "Daha güçlü döneceksin" dedi.

Geçirdiği sakatlık döneminin ardından kadroya girmeye hazırlanan Arda Güler, antrenmanda bir kez daha sakatlandı. Genç yıldızın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenirken, takım arkadaşı David Alaba milli futbolcu için bir mesaj yayınladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"
David Alaba, Arda Güler ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü döneceksin" ifadelerini kullandı. Arda Güler geçirdiği diz ameliyatının ardından tam sahalara dönmeye hazırlanırken bu kez adele sakatlığı yaşadı. Milli futbolcunun 3 hafta daha sahalara dönmesi beklenmiyor.

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Yeniden sakatlanan Arda Güler'e David Alaba'dan destek mesajı
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