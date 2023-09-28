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Giriş Tarihi: 28.9.2023 18:44

Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, UEFA CORE kampına katıldı

AA
Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, UEFA CORE kampına katıldı

FIFA kokartlı hakemler Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, UEFA tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen UEFA CORE Consolidation kampına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA'nın bu sene ilk kez uyguladığı yeni uluslararası hakemler için oluşturulan gelişim programına dahil edilen Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a, ocak ayında UEFA tarafından mentörler atandığı bildirildi.

Mentörler tarafından 10 ay boyunca Atilla Karaoğlan ile Erkan Özdamar'ın yerel ve uluslararası müsabakalarının izlendiği, kişisel değerlendirmeleri, gelişimleri aylık periyotlarda takip edildiği, sonucunda da kursun ikinci bölümüne davet edildikleri aktarıldı.

Atilla Karaoğlan ile Erkan Özdamar'ın, seminerde farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik çalışmaları, fiziksel atletik testlerin uygulamaları ve geri bildirimleri mentörleriyle birlikte gerçekleştirdiği kaydedildi.

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Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, UEFA CORE kampına katıldı
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