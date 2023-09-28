Beşiktaş’tan son iki sezonun en kötü başlangıcı

SON İKİ SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Süper Lig'de geride kalan iki sezona baktığımızda Beşiktaş, en kötü sezon başlangıcını 2023-2024 sezonunda yaptı. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla üçüncü basamakta bulunuyordu. 14 kez gol sevinci yaşayan Kartal, ağlarında 8 gole ise engel olamadı.