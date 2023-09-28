İsmail Kartal hakemlere isyan etti! "Bize çok ucuz ve basit kartlar çıkıyor"

"BEKLERİMDEN DE STOPERLERİMDEN DE GOL ATMALARINI İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından bu sezon 6 gol ve 4 asistlik bir katkı aldığının hatırlatılması üzerine ise Kartal şunları söyledi:

"Ben oyunu önde oynamaya çalışan bir antrenörüm. Pozitif bir anlayışım var. Bu yönde oyuncularımla konuşuyorum. Daha öne çıkarak topun bizde kalmasını ve atak yapmayı planlıyoruz. Gol kaçar, kaçmaz değil. 4,5 ya da 6 olabilirdi. Bununla yetindik bugün. Sonuçta 3 puan aldık. Bundan sonraki maçta kaçırma konusunda inşallah böyle cömert olmazlar diyelim. Beklerimden de stoperlerimden de gol atmalarını istiyorum. Asist olarak gol olarak nasıl katkı vereceklerini hafta içerisinde antrenmanlarda sürekli deniyoruz."

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dhabi'de oynanma ihtimalinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Yönetimimizin bir karar vermesi ve yorum yapması doğru olur. Ben bu konulara çok girmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.