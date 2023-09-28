Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk kendisini aştı!
Giriş Tarihi: 28.9.2023 09:15

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk kendisini aştı!

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk kendisini aştı!

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’un teknik patronu, geçen sezonun ilk 6 haftasından 3 puan daha fazla topladı ve son 13 yılın en iyi başlangıçlarından birisine imza attı.

2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, en son 2009-2010'da 6'da 6 yaparak Süper Lig'e başlamıştı. Bu sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, ilk 6 haftalar dikkate alındığında son 13 yılın İgor Tudor ile birlikte en iyi başlangıcına imza attı. Bu periyotta 6 şampiyonluk gören Galatasaray, ligde ilk 6 maçında genelde 13 puan topladı. Okan Buruk, şu anki performansıyla geçen sezona 3 puan fark attı. Böylece kendisini aşmış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Canpolat: İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Dört çocuğa sahip çıktılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş’a deplasmanda büyük şok! Adana Demirspor 4 golle kazandı…
CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı
Suzan Sabancı Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor
SON DAKİKA | Türkiye düşmanı senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı! 100 bin dolar kefelatle serbest
FETÖ’cü Garson’un sırrı
Dikkat: ‘Cinsiyetçi’ yazı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk kendisini aştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA