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Giriş Tarihi: 28.9.2023 19:01 Son Güncelleme: 28.9.2023 19:06

Son dakika haberi: Fenerbahçe, erteleme maçında Başakşehir'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, erteleme maçında Başakşehir’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Zirve ve küme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte haberimizden canlı olarak takip edeceğiniz Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Lucas Lima, Leo Duarte, Karzev, Cemali Sertel, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, erteleme maçında Başakşehir'i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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