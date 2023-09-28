Son dakika haberi: Fenerbahçe, erteleme maçında Başakşehir’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Lucas Lima, Leo Duarte, Karzev, Cemali Sertel, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.