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Giriş Tarihi: 28.9.2023 10:25 Son Güncelleme: 28.9.2023 10:26

Trabzonspor'da flaş karar! Yabancıya veto...

Trabzonspor’da flaş karar! Yabancıya veto...

Trabzonspor'da Genel kurulda kulübün devri ve yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak madde, gelen tepkiler sonrasında oylamaya sunulmadan tüzük taslağından çıkarıldı. Ayrıca “Dernek” ifadesi, “Kulüp” olarak değiştirildi.

Trabzonspor Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı dün Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kulübün devri ve yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak madde, itirazlar sonrası tüzük taslağından çıkarılarak genel kurula sunulmadı.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı esnasında bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi. İşte değişiklikler:

1- Dernek ifadesi, kulüp olarak tadil edildi.

2- İstişare ve Müze Kurulu kaldırılırken genç üye kavramlarının yerine genç taraftar kavramı getirildi.

3- Başkan adayı olacak kişilerin toplaması gereken 200 imza sayısı yerine, genel kurula katılma hakkı olan üyelere yüzde 5 oranında imza toplama şartı getirildi.

4- Divan başkanlık kurulu başkan adayına, divan başkanının organ veya kurullarında 5 yıl, kulüp yönetiminde 3 yıl yöneticilik yapma şartı kaldırıldı.

5- Başkan Ertuğrul Doğan'ın isteği üzerine yıllık aidat tutarı ve giriş aidatı ücreti 1 Ocak 2026 tarihine kadar sabitlendi.

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Trabzonspor'da flaş karar! Yabancıya veto...
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