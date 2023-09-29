Aleksandar Stanojevic’ten Beşiktaş maçı sözleri

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanojevic, hafta içinden bu yana yaptıkları çalışmaların iyi gittiğini söyledi.

Bazı oyuncu gruplarının da gelişmeye başladığını aktaran Stanojevic, "Bu açıdan memnunum. İyi bir rakiple oynayacağız. Dolu bir stat bekliyoruz. Bu bizim adımıza motive edici bir durum olacaktır. İyi bir neticeyle maçı sonuçlandırmayı istiyoruz" diye konuştu.

Stanojevic, geride kalan maçlarda farklı kadrolarla sahaya çıkmasına ilişkin, oyuncu grubunun tamamını oynatmak istediğini belirterek, Fenerbahçe'nin de bu şekilde oynadığını ve her maçı kazandığını anlattı. Beşiktaş maçının çetin bir karşılaşma olacağını vurgulayan Stanojevic, şunları kaydetti:

"Onlar iyi anlarında değil. Keza biz de öyle. Nasıl bir maç çıkaracağımızı hep birlikte göreceğiz. Cikalleshi, Beşiktaş maçında oynayamayacak. Umuyoruz ki Hatayspor maçında sahada olacak. Bu durum Bruno Paz için de geçerli. İstatistiklere baktığımız zaman, ofansif oynatmayı seven biriyim. Atağı ve hücumu seviyorum. Bunu Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarında görebilirsiniz."

Yeşil-beyazlı oyunculardan Calvo da Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını, ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini, üç puanı almak için karşılaşmayı heyecanla beklediklerini dile getirdi.