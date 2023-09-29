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Giriş Tarihi: 29.9.2023 14:35

Galatasaray maçı öncesi Manchester United'dan flaş Antony kararı

Galatasaray maçı öncesi Manchester United’dan flaş Antony kararı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Antony'nin takım antrenmanlarına döndüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Antony için bir açıklama yayınladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan Antony'nin takımla beraber çalışacağı belirtildi. Davayla ilgili gelişmelerin takip edileceği ve gelişmelere göre durumun değerlendirileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?
Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Manchester Unitedlı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, "Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek" ifadelerini kullandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu. Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.

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Galatasaray maçı öncesi Manchester United'dan flaş Antony kararı
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