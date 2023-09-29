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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:41

İstanbulspor'da Hikmet Karaman sesleri

İstanbulspor’da Hikmet Karaman sesleri

İstanbulspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirmek istiyor. Uzun bir süredir boşta olan deneyimli hoca, İstanbul ekibini çalıştırmak için oldukça istekli...

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, kötü gidişat sonrası teknik adam değişikliği kararı aldı. 25 Ekim 2022 tarihinde takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik direktör, sezonu 41 puanla 12. sırada tamamladı. İstanbul ekibinde, yeni hocanın Hikmet Karaman olması isteniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; İstanbulspor'da listenin ilk sırasında Hikmet Karaman bulunuyor. Deneyimli hocanın da İstanbul ekibinde çalışmak için oldukça istekli olduğu ifade edildi. Hikmet Karaman son olarak çalıştırdığı Kayserispor'un başında 44 maça çıktı. Deneyimli hoca, Anadolu ekibinin başında 1.48'lik puan ortalaması tutturdu.

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İstanbulspor'da Hikmet Karaman sesleri
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