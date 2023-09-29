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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:36

Jose Mourinho muhabiri soru sorduğuna pişman etti

Jose Mourinho muhabiri soru sorduğuna pişman etti

Genoa'ya 4-1 kaybeden Roma'da kulüp tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Jose Mourinho, kendisine bu soruyu soran muhabire çarpıcı bir cevap verdi.

Jose Mourinho, Roma'nın Genoa'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Portekizli hoca, "Taraftarlardan özür dilerim. Maça kötü başladık, Llorente'nin sakatlanmasıyla takımın yapısı kötü yönde değişti. Oyuncu değişikliklerimizin hepsi hücum içindi ama üçüncü golü yedikten sonra bizim için her şey bitti" diye konuştu.

MUHABİRE OLAY CEVAP!
Röportajda muhabirin 'Roma tarihinin en kötü sezon başlangıcı' olduğunu hatırlatması üzerine gerginleşen Mourinho, "Bu aynı zamanda benim kariyerimin de en kötüsü ama Roma'nın üst üste iki Avrupa finali oynadığını hatırlamıyorum" cevabını verdi.

Kalelerine gelen her şut için kaleci Rui'yi suçlamayacağını belirten Portekizli teknik adam, "Ibanez'in büyük maçlarda ikonik hale gelen hatalarından bahsediyorduk ama o da takıma dayanıklılık kazandırıyor. Smalling yok, o olmadan maç kazanma durumumuz değişiyor. Roma taraftarıyla ilişkilerimden dolayı içimizden ağlıyoruz ama işimize geri döneceğiz. Bir sonraki maç 7-8 puan birden kazandırmayacak. Sahip olduğumuz kadro bu ve bu kadroyla bu durumdan çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Jose Mourinho muhabiri soru sorduğuna pişman etti
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