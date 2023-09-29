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Giriş Tarihi: 29.9.2023 10:45 Son Güncelleme: 29.9.2023 11:13

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya rakiplere şut çektirmiyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya rakiplere şut çektirmiyor

Süper Lig’de bileği bükülmeyen Fenerbahçe, rakiplerine şut şansı vermiyor. Alanya'dan sonra Başakşehir de en az şut çektiği maçı oynadı.

Süper Lig'de bileği bükülmeyen F.Bahçe, rakiplerine şut şansı vermiyor… Dün Başakşehir bu sezon en az şut çektiği (1) ilk yarıyı oynadı. Aynı zamanda Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Kanarya, Alanya'yı 1-0 yendiği karşılaşmada rakibi lig tarihinde en az şut çektiği (2) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı 0.08) maçı oynamıştı. Kanarya ilk haftada Gaziantep'e 4 şut şansı vermiş, Samsun ise F.Bahçe kalesine 5 şut çekmişti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri sadece Ankaragücü deplasmanında 14'e 14 şutla oynamış 1-0 kazanmıştı. 3-2'lik Antalya karşılaşmasında ise 17 şut çekerken, rakibine 15 kez şans tanımıştı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya rakiplere şut çektirmiyor
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