SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya rakiplere şut çektirmiyor

Süper Lig'de bileği bükülmeyen F.Bahçe, rakiplerine şut şansı vermiyor… Dün Başakşehir bu sezon en az şut çektiği (1) ilk yarıyı oynadı. Aynı zamanda Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Kanarya, Alanya'yı 1-0 yendiği karşılaşmada rakibi lig tarihinde en az şut çektiği (2) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı 0.08) maçı oynamıştı. Kanarya ilk haftada Gaziantep'e 4 şut şansı vermiş, Samsun ise F.Bahçe kalesine 5 şut çekmişti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri sadece Ankaragücü deplasmanında 14'e 14 şutla oynamış 1-0 kazanmıştı. 3-2'lik Antalya karşılaşmasında ise 17 şut çekerken, rakibine 15 kez şans tanımıştı.