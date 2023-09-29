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Giriş Tarihi: 29.9.2023 10:40 Son Güncelleme: 29.9.2023 11:15

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fuat Çapa: Onuachu tam Süper Lig oyuncusu

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fuat Çapa: Onuachu tam Süper Lig oyuncusu

Teknik direktör Fuat Çapa, Belçika’dan tanıdığı Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu’yu anlattı: Muhteşem ve etkileyici bir santrfor olduğunu biliyorum. 20 gol atabileceğini görüyorum. Belçika gibi fiziksel bir ligden gelmesinden dolayı Türkiye’ye çok uygun.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Fuat Çapa, Belçika'dan tanıdığı ve yıldızı Genk'te parlayan 2.01'lik santrforu, Het Nieuwsblad sitesine değerlendirdi.

"FİZİKSEL GÜCÜ ÖNEMLİ BİR ETKEN"
"Henüz tam fit değil, 90 dakika oynamayı kaldıramaz" diyen 55 yaşındaki hoca, "İki haftada ilk 11'de başladı ama ikisinde de sonradan oyundan alındı. Onun muhteşem ve etkileyici bir santrfor olduğunu biliyoruz. 50 gol atar diyemem ama 20 gol atabileceğini görüyorum. Belçika Ligi gibi daha fiziksel bir lig olmasından dolayı Onuachu, Türkiye Süper Ligi'ne çok iyi uygun. İkili mücadelelerdeki fiziksel gücü onu önemli yapıyor" ifadelerini kullandı.

BJELICA'DAN UĞURCAN'A: SANA GÜVENİYORUZ
Bu arada Hatayspor deplasmanında aldığı 3-2'lik şok mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile eleştirilerin odağındaki kaptan Uğurcan Çakır, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Hırvat çalıştırıcının, 27 yaşındaki kaleciye olan güvenini vurguladığı ve moral olarak daha iyi seviyeye gelmesi için çalıştığı öğrenildi.

Milli file bekçisinin de yarın oynanacak Pendikspor maçıyla başlayacak süreçten itibaren performansını artırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi. Uğurcan'ın, Hatayspor karşısında 72. dakikadan sonra kalesine isabet eden 3 şut da gol olmuştu.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fuat Çapa: Onuachu tam Süper Lig oyuncusu
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