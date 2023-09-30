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Giriş Tarihi: 30.9.2023 18:08

Antalyaspor, geriden gelerek İstanbulspor'u devirdi

Antalyaspor, geriden gelerek İstanbulspor’u devirdi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Bitexen Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adam Buksa'nın attığı gollerle İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi İstanbulspor, Valon Ethemi'nin 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda İstanbul'da Adam Buksa fırtınası esti. Konuk Bitexen Antalyaspor, 50 ve 60. dakikalarda Polonyalı golcüsü Buksa'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan İstanbulspor, 2 puanda kaldı. Bu sezonki 2. galibiyetini alan Antalya temsicisi ise puanını 9'a çıkardı.

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Antalyaspor, geriden gelerek İstanbulspor'u devirdi
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