Antalyaspor, geriden gelerek İstanbulspor’u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi İstanbulspor, Valon Ethemi'nin 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda İstanbul'da Adam Buksa fırtınası esti. Konuk Bitexen Antalyaspor, 50 ve 60. dakikalarda Polonyalı golcüsü Buksa'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan İstanbulspor, 2 puanda kaldı. Bu sezonki 2. galibiyetini alan Antalya temsicisi ise puanını 9'a çıkardı.