Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 30.9.2023 15:46

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayfur Bingöl, Rebic ve Gedson Fernandes kafilede yer almadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma için bugün Konya'ya hareket edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok'un yanı sıra, Tayfur Bigöl, Rebic ve Gedson Fernandes kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy."

EN ÇOK OKUNANLAR

İnternette 'İstanbul'da asla gidilmemesi gereken yer' olarak anılıyordu... Gece kulübünde akılalmaz turist vurgunu
İstanbullular için peş peşe uyarı geldi: Özellikle akşam saatlerine dikkat...
Maltepe'de film sahnelerini aratmayan soygun! 4 dakikada 4 milyon
‘Sanatçı ihaneti’
İBB seçime aylar kala İstanbul'un arazisini satıyor! AK Partili Kabaktepe'den tepki
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' yanıtı: Seni görmekten büyük memnuniyet duyacağız
Mantarlar İETT otobüsünde değilmiş
AFAD duyurdu: Bodrum'da korkutan deprem
3 yıllık yas bitti
Türkiye'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki: İsveç makamları sorumludur
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA