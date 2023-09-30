Nenad Bjelica'dan 3 puan yorumu! "Hak edilmiş bir galibiyet aldık"

Bjelica, taşıdıkları formanın ağır olduğunu vurgulayarak, "Kulübün hedefleri büyük ve her zaman çok önemli yerde olmak istiyor. Oyuncularda, korku endişe olabilir. Gayet iyi mücadele gösterdi takım, galibiyet çıkarmayı başardı. 25 dakika eksik oynamasına rağmen 1 pozisyon sadece veren oyuncuları tebrik ediyorum. Uğurcan'ı da ayrıca tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süre alamayan Yunan futbolcu Kourbelis'i sezonun ilk bölümünde 6 numara pozisyonunda değerlendirdiğini anlatan Bjelica, şöyle devam etti:

"Daha sonra oraya transfer yapınca, son transferlerle birlikte Mendy, Berat'ı kattık. Bu, oyuncuyu değerlendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Oyuncu süre bularak takıma yardımcı olmaya çalışacaktır. Umut Güneş de 2 haftadır bizle birlikte adaptasyon sorununu atlatmaya çalışıyor. Sözleşmesi 2 haftalık değil 4 yıllık. Yakın gelecekte takıma büyük katkı sağlayacaktır. Pepe ise Adana Demirspor maçında bizimle beraber olmayacak. Fiziksel olarak hazırlığını sürdürmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.