Okan Buruk: Galatasaray her maçı kazanmak için oynar

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester United karşılaşması öncesinde moral depoladıklarını ifade eden Okan Buruk, "Hem savunmada hem hücumda doğru oynadık. Özellikle hücumdaki veriler, skor az olsa da veriler yüksekti. Ankaragücü kalecisini tebrik ederim. Bugün skorun büyümesini engelledi. Oyun olarak bugün farklı bir Galatasaray vardı. Kerem'i ortada kullandık. Zaha ilk kez 11'deydi. Uzun vadeli oyunlar bizim için çok önemli. Önemli bir performans verdi. Oynayan, sonradan giren oyuncular aynı performansı gösterdiler. Taraftarımız da bizle birlikte atak, savunma yaptı. Geriye düştük, maçı çevirdik. Bir sürü rekor kırıldı. Ankaragücü gibi bir takıma karşı bu sayılara ulaştık. Daha iyisini yapmak amacımız. Biraz yorgunluk oldu. 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Moral yanı bizim için daha önemli olacak" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAR"



Manchester United karşılaşmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Buruk, "Bir önceki maçta bitiriciliğimiz çok iyi değildi. Bugün önemli kaleci performansı vardı. Birçok kez de sağ kanattan rakip sahaya yaklaştık. Son pas, şut daha iyi yapabilirdik. İstanbulspor maçında neredeyse iki pasta kaleye gidiyorduk. Orada iyi bitiremedik. Bunun daha iyisini bundan sonra yaparız. Samsun maçında ilk yarı kaleyi bulan 3 şutumuz gol oldu. Bugünkü performanstan çok memnunum. Rakibi kalemize çok getirmedik. Kaptırdığımız topları çok çabuk geri kazandık. Manchester maçıyla ilgili planı yapacağız. Nasıl başlayıp, devam edeceğiz bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmaktan başka düşüncesi olmaz" şeklinde konuştu.



"GERİDEN OYUN KURARKEN KAAN ÖNEMLİ OLUYOR"



Savunmanın ortasında görev alan Kaan Ayhan – Davinson Sanchez ikilisinin performansı üstüne gelen bir soruya Okan Buruk şöyle cevap verdi:



"Kaan- Sanchez ikilisini Başakşehir maçında görmüştük. Kaan iyi bir ayağa sahip. Abdülkerim'i dinlendirmekti düşüncem. Dinlendiremediğimiz Torreira, Boey ve Icardi vardı. Torreira'yı aldık. Diğerleri artık milli arada dinlenecekler. Kaan; toplu, topsuz oyunda iyi işler yaptı. Geriden oyun kurarken Kaan önemli oluyor. Orta sahada yüksek toplar, ikinci toplar anlamında iyi dönüş verdi."



İkinci yarıda Halil Dervişoğlu ve Bakambu arasında yaptığı tercih sorulan Okan Buruk, "Halil'i antrenmanlarda sol kanat oynatıyoruz. Onunla başladık. Bakambu'dan kişiliğinden memnunum. Ona da forma vereceğim. Çok çalışıyor. Bundan sonraki maçlarda daha çok süre vereceğim" dedi.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE SÜPER LİG ARASINDA BÜYÜK FARK OLUYOR"



Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında tempo anlamında çok fark olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:



"Ankaragücü iyi bir takım. Kadrolarını beğeniyorum. İyi bir oyuncu grubuna sahipler. Bugün biz ekstra bir oyun ortaya koyduk. Bir sonraki maç daha sert bir maç olacak. Manchester bugün kaybetti. Ne kadar moralsiz olsalar da sakatlıktan dönecek oyuncuları var. Bugünün özelinde bizim için moral oldu. Erken gol bulabilseydik birkaç oyuncuyu dinlendirebilirdik. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark oluyor. Ritim, devamlılık gibi. Şampiyonlar Ligi sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. En büyük fark da tempo."



"NASIL ÖVGÜ VARSA ELEŞTİRİ DE OLABİLİR"



Sosyal medya üzerinden kendisine yapılan eleştirileri takip etmediğini sözlerine ekleyen Okan Buruk, "Çok fazla sosyal medyayı takip etmiyorum. Oranın bir güvenilirliğinin olduğunu düşünmüyorum. Benim için sokakta insanlardan aldığım geri bildirim önemli. Dışarı çıkıyorum, insanlarla görüşüyorum. Oradaki enerji çok daha farklı. Sosyal medyada kimin yazdığını bilmiyorsunuz, kim yazdırıyor bilmiyorsunuz. Bu benim için de kulüp içinde geçerli. Sosyal medya üzerinden para verip istediğinizi yaptırabilirsiniz. Orayı çok fazla ciddiye almıyorum. Tabii ki eleştirileceğim. Hata yaptığımız zaman söylenecek. Galatasasray iyi yolda, iyi oynuyor. Bütün maçlarda baskın oynadı, potansiyel olarak yüksek. Zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Kadroya geç gelenler oldu. Zaha'yı ilk defa bu hafta oynatabildik. Ziyech'in dönmesini bekliyoruz. Tete, Icardi, Kerem Demirbay ve Ndombele geç geldi. En hazır olan, oynayarak gelen Sanchez'di. Bu bir süreç hem oyun oturuyor hem birbirlerini tanıyorlar. Ben başarılı olduğumuzu görüyorum. Bazen kafana takma diyorlar. Neyi takabilirim ki 3-0 kazanmışız. Hepsine saygı duyuyorum. Ben oynadığımız oyundan, takımdan, camiadan eminim. Geçen sene de bu oldu. Galatasaray'ın önünü kesmek için bu bir plan da olabilir. İyi oyun olmadığı zaman hepimiz üzülüyoruz. Eleştiri olabilir, nasıl övgü varsa eleştiri de olabilir" ifadelerini kullandı.



"HÜCUM OYNADIĞIMIZ İÇİN ANGELİNO'YU ALDIK"



Angelino'nun performansı da değerlendiren Okan Buruk, şöyle konuştu:



"Angelino bugün iyi performans gösterdi. Hücumda gole çevrilse 1, 2 asiste sahip olabilirdi. Tabii ki ondan beklentimiz yüksek. Orta kalitesi çok yüksek. Biz hücum oynayan bir takımız. Zaten hücum oynadığımız için Angelino'yu aldık. Ana amacımız buydu."



Manchester United karşılaşması öncesinde antrenmanı neden İstanbul'da yaptıklarıyla ilgili gelen soru üzerine Okan Buruk sözlerini şöyle tamamladı:



"Tek bir tane antrenman yapabileceğiz. Yarın rejenerasyon yapacağız. Taktik antrenmanı gittiğimiz yerde yapamıyoruz. Statta kameralar oluyor. Sonradan seyredebiliyorsunuz. Taktik antrenmanı kısa da olsa burada yapacağız. Gruptaki bütün takımlar bunu yapıyor. Herkes antrenmanı yapıp öyle seyahat ediyor."