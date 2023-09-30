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Giriş Tarihi: 30.9.2023 19:23

Paul Onuachu: "Takımım adına çok mutluyum"

İHA
Paul Onuachu: Takımım adına çok mutluyum

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, takımı adına çok mutlu olduğunu belirterek, maç maç odaklanıp, hedef alacağını ve gol atmaya çalışacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda ne yazık ki beklenmedik bir kırmızı kart yedik. Önemli olan bugün galibiyeti getiren takım ruhunu sergileyebildik ve 3 puanı alabildik. Takımım adına çok mutluyum" dedi.

Takımı ve bireysel performansı adına çok mutlu olduğunu dile getiren Onuachu, "Trabzonspor gibi bir takıma gelirseniz elbette takımınıza yardımcı olmaya çalışırsınız. Taraftarlarınızı mutlu etmeye çalışırsınız. Ben takımım ve bireysel performansım adına çok mutluyum" şeklinde konuştu.
Hiçbir takımında gol hedefi koymadığını ve maç maç odaklanıp gol atmaya çalışacağını vurgulayan Onuachu, "Bugüne kadar oynadığım hiçbir takımda ben gol hedefi koymadım. Elbette her zaman şunu söyledim; gol atmaya çalışacağım. Ama bu konuda herhangi bir sayı ve hedef kendime belirlemedim. Maç maç odaklanıp, hedef alacağım ve gol atmaya çalışacağım" diye konuştu.

Süper Lig'in çok bir lig olduğunu kaydeden Onuachu, "Bugün oynadığımız takıma bakacak olursanız geçen sene lige çıkmış bir takım olmasına rağmen ne kadar iyi oynadıklarını görebilirsiniz. Bu ligde her takım her takımı yenebilecek kapasitede. Kuvvetli ve zor bir lig. Bunu bugün rakibimizin performansından anlayabiliyorsunuz. Her maçta mücadele edeceğiz. Her rakibe saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

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Paul Onuachu: "Takımım adına çok mutluyum"
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