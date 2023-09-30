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Giriş Tarihi: 30.9.2023 10:15

Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson için seferberlik!

Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson için seferberlik!

Son dakika Beşiktaş haberi: Sağlık heyeti, omzunda ağrıları olan Portekizli orta sahayı yarınki Konya maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta yarınki Konyaspor sınavı öncesinde sakatlıklar can sıkıyor. Siyahbeyazlıların sağlık heyeti, omzunda ağrılar bulunan orta sahanın değişilmez ismi Gedson Fernandes'in, maça kadar hazır hale gelmesi için yoğun çaba harcıyor. Bireysel çalışma yürüten 24 yaşındaki yıldızın iyileşmediği takdirde daha büyük sakatlık yaşamaması adına riske edilmeyeceği ifade edildi. Adana Demir karşılaşmasında sakatlanan Mert Günok'un oynaması beklenmezken, Colley'nin hazır olacağı düşünülüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson için seferberlik!
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