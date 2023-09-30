Son dakika Beşiktaş haberi: Gedson için seferberlik!
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Son dakika Beşiktaş haberi: Sağlık heyeti, omzunda ağrıları olan Portekizli orta sahayı yarınki Konya maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ta yarınki Konyaspor sınavı öncesinde sakatlıklar can sıkıyor. Siyahbeyazlıların sağlık heyeti, omzunda ağrılarbulunan orta sahanın değişilmez ismiGedson Fernandes'in, maça kadarhazır hale gelmesi için yoğunçaba harcıyor. Bireysel çalışma yürüten 24 yaşındaki yıldızın iyileşmediği takdirde daha büyük sakatlık yaşamaması adına riske edilmeyeceği ifade edildi. Adana Demir karşılaşmasında sakatlanan Mert Günok'un oynamasıbeklenmezken, Colley'nin hazırolacağı düşünülüyor.