Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski Avrupa’da 1 numara

Sezon başında Dzeko, Tadic, Fred gibi ünlü starların arasında kapalı kutu görülen Szymanski, kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayıp teknik direktör İsmail Kartal'ın tedrisatında mükemmel bir performans ortaya koydu.15 üst düzey ligdeki orta saha futbolcuları arasında Joey Veerman (PSV) ile birlikte Avrupa'nın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Sarılacivertli takımın yıldızını; Club Brugge'dan Hans Vanaken (10), Olimpiakos forması giyen Fortounis (10) ve Plzen'den Pavel Sulc (9) gibi futbolcular izledi.