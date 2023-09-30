Son dakika Fenerbahçe haberi: Szymanski şov yapıyor! Talisca’dan çok daha fazlası...

Arda Güler'in, Real Madrid'e transferinin ardından 10 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe, başta Anderson Talisca olmak üzere birçok isimle temas kurmuştu. Ancak Talisca'dan yüksek maliyeti ile vazgeçildi ve sonraki süreçte Sebastian Szymanski kadroya katıldı. Takıma 13 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Polonyalı futbolcu, hem teknik heyetin hem taraftarların hem de yönetimin yüzünü güldürdü.



50 METRE DEPAR ATARAK GOLÜ ÖNLEDİ



Skorer futbolu, sol ayağını çok iyi kullanması, uzaktan çektiği başarılı sert şutlar ve rakip defans arkasına attığı paslarla Talisca'yı andıran Szymanski, savunmaya verdiği katkı ile de tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Rams Başakşehir maçının 59. dakikasında 50 metrelik deparla savunmaya gelen 24 yaşındaki yıldız, çok kritik bir müdahale ile Fenerbahçe'nin gol yemesini önledi.



İSTATİSTİKLERDE DE ZİRVEDE YER ALDI



Başakşehir'e attığı iki golün yanı sıra sahanın en fazla top kapan futbolcusu oldu. Ayrıca, Fenerbahçe'nin en fazla ikili mücadele kazanan ismi durumunda. Karşılaşmanın en fazla isabetli şut atan oyuncusu unvanını alan Polonyalı oyuncu, Yüzde 84 pas isabetiyle oynarken övgüleri fazlasıyla hak etti.



NAPOLİ İŞTAHLANDI



F.Bahçe'nin D.Moskova'dan 9.7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Szymanski'yi Fransa'dan bir takımın yanı sıra İtalya'dan Napoli'nin takip ettiği öğrenildi. Daha önce sarılacivertli takımdan Kim Min-Jae ve Eljif Elmas'ı transfer eden Çizme ekibinin, Szymanski için de sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.



SAMANDIRA'YA KARTAL DAMGASI



FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından "Samandıra'yı canlandıracak bir hocaya ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı. Portekizli'nin koltuğuna oturan İsmail Kartal, Samandıra'yı canlandırırken pozitif bir kimya oluşturdu. Forma adaleti, futbolcuların bireysel performanslarına etkisi ve duruşuyla Fenerbahçe'yi kısa sürede istediği seviyeye getirmeyi başardı. 6 haftalık sürecin sonunda Süper Lig'de en fazla şut çeken (96), en fazla gol beklentisine giren (13.61 xG), en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (192) ve en fazla net gol pozisyonu yaratan (28) takım sarı-lacivertliler oldu. Kanarya, 13 resmi maçını kazanırken 37 gol attı. Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü ise gol dahi yemeden tamamladı.