Son dakika Trabzonspor haberi: Trezeguet formayı aldı!

Ligin 7. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, üç puana şartlandı. 3-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından Hatayspor'a 3-2 yenilerek büyük şok yaşayan bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi tüm camiada gözler Nenad Bjelica'nın üzerine çevrildi. Hafta içinde bütün idmanları basına kapatan Hırvat çalıştırıcının, ilk 11'de nasıl bir değişime gideceği merak konusu.



FERNANDEZ VE HÜSEYİN SAKAT, PEPE FORMSUZ



Tecrübeli hocanın, 2 haftadır yedek beklettiği Trezeguet'yi 11'de sahaya sürmesi, orta sahada ise Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsünden birini kulübeye çekmesi bekleniyor. Bjelica'nın, savunma kurgusunu da değiştirmesi yüksek ihtimal. Bordo-mavililerde Fernandez ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle, Nicolas Pepe ise hazır olmadığı için forma giymeyecek. İyileşen Larsen ise oynayabilecek.



İNADIYLA YAN YANA



Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Pendikspor maçıyla birlikte yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Son haftalardaki performansı sonrası kendisini toparlayacağına dair mesaj veren kaptan Çakır, sosyal medya üzerinden taraftarlara yönelik paylaşımda "İnadıyla, yan yana" ifadelerini kullandı.



VISCA'NIN KOD ADI ÜÇ!



Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, bu hafta da gol atmayı başarırsa bordo- mavili takımda ikinci kez üç maçta üst üste ağları sarsmış olacak. Deneyimli oyuncunun, Pendikspor'u boş geçmemesi halinde gol attığı takım sayısı ise 28'e ulaşacak.