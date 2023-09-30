Tolunay Kafkas: "Takıma inanıyorum, güveniyorum"

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Kolay değil. İki tane ligin üstünde olan takım var. İlk devre çok pas hatası yaptık. İkindi devre format değişikliği tuttu, golü de bulduk. Daha sonra oyunun biraz kontörlü elimize almamız gerekiyordu. Biraz daha öne çıkıp, pres yapmamız gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı da gurur duyuyorum" diye konuştu.

Hakemlerle ilgili yorum yapmadığını ifade eden Kafkas, "Yediğimiz golden önce de bir şey söylüyorlar. Geçen hafta Erkan Özdamar ile ilgili yorum yaptım. O hakemin performansına dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

Geçen hafta çıkan istifa haberlerinin hatırlatılması üzerine Tolunay Kafkas, "Ben işimi yapıyorum. Dimdik duruyorum. Başkanımızın takdiridir. Baskı altında canı sıkılacak insanlar evine ekmek götüremeyenler. İşimi iyi ve doğru yapıyorum. Başkanımızın takdiri. Başkanımız üzerine düşen her şeyi yaptı. Bunun sorumluluğu bizde" ifadelerini kullandı.

"TAKIMA İNANIYORUM, GÜVENİYORUM"

Ligde geride kalan 7 hafta 5 deplasman oynadıklarını vurgulayan Kafkas, "Bunun içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Takıma inanıyorum, güveniyorum. İyi yoldayız. Daha iyi elbette olabilir. Şu an 7 maçta 6 puanımız var. Bundan sonraki fikstür de lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var, umarım kazanırız. Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor maçları var. Umarım Ankaragücü'nü layık olduğu yere getiririz" diyerek sözlerini tamamladı.