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Giriş Tarihi: 1.10.2023 01:29

Tottenham sahasında Liverpool’u yendi, VAR kararı maça damga vurdu

Tottenham sahasında Liverpool’u yendi, VAR kararı maça damga vurdu

İngiltere Premier Lig’in 7’nci hafta maçında Tottenham Hotspur sahasında Liverpool’u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında Liverpool’un Luis Diaz ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi İngiltere'de büyük tartışmalara yol açtı. Hakem kurulu, maçın 35'inci dakikasında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı.

Premier Lig'de 7'nci haftada Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazanırken Luis Diaz'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü maçın önüne geçti. VAR hakemi, Darren England, Diaz'ın golünde kalkan ofsayt bayrağını iptal etmeyerek maça damga vurdu.
Ada'da hakemlerden sorumlu kurul Professional Game Match Authors Limited (PGMOL) karşılaşmada yapılan hata ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesiyle verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakika Heung-Min Son ve 90+6'ncı dakikada Joel Matip kaydetti. Maçı 9 kişi tamamlayan konuk ekibin tek golü ise 45+4'üncü dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

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Tottenham sahasında Liverpool’u yendi, VAR kararı maça damga vurdu
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