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Giriş Tarihi: 30.9.2023 18:31

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert tepki! "Herkes ayağını denk alacak"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan sert tepki! Herkes ayağını denk alacak

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte Mendy, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından maçın hakemine çok sert tepki gösterdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda da bir şey konuşmayacağım. O bizim işimiz değil. Ama yaşanan sahadaki terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Burası kimsenin dingonun ahırı değil. Herkesle alakalı konuşuyorum, hakemlerle, federasyonla alakalı. Herkes bu işte tedbirini alacak. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Hakemin Mendy'nin atıldığı pozisyonda kendisi pozisyonu gördüğünü işaret ediyor. Neyi gördüğünü çıkıp açıklayacak? VAR'daki arkadaşa seslenmek istiyorum, akşama eve gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz. Şu pozisyonu gördüğünüz zaman nasıl rahat ediyorsunuz? Bu haftayla alakalı konuşmuyorum. Bu terbiyesizliğin bir sınırının gelmesi lazım. Böyle bir şey yok, kimse Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak, çok net söylüyorum."

NINO BLUE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Nino Blue, maçın ardından hakeme yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü. Nino Blue daha önce oynanan karşılaşmalarda da 3 sarı kart görerek, ceza sınırına ulaşmıştı.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert tepki! "Herkes ayağını denk alacak"
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