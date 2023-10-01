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Giriş Tarihi: 1.10.2023 22:31 Son Güncelleme: 1.10.2023 22:33

Adana Demirspor 3 puanı rahat aldı! Mario Balotelli'den destansı dönüş...

Adana Demirspor 3 puanı rahat aldı! Mario Balotelli’den destansı dönüş...

Trendyol Süper Lig’in 7. hafta maçında Y. Adana Demirspor, Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma 401 gün sonra geri dönen Mario Balotelli, 47 dakikada 2 gol bularak galibiyetin mimarlarından oldu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de 7'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

14'üncü dakikada Efecan'ın ceza sahasına yaptığı ortada top Cordova'ya geldi. Cordova'nın arka direkteki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

15'inci dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı kornerde Balotelli kafa vuruşu yaptı. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27'nci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Yusuf Sarı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

30'uncu dakikada Adana Demirspor'un atağında Yusuf Sarı'nın ortasına kafa vuruşu yapan Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

47'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan atak geliştiren Yusuf Sarı, rakibini çalımlayarak pasını Balotelli'ye gönderdi. Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

55'inci dakikada Alanyaspor'un atağında Augosto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu, savunma uzaklaştırdı.

71'inci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Yusuf Sarı, sağ kanattan topu taşıdı. Yusuf Sarı daha sonra pasını ceza sahası içerisindeki Belhanda'ya gönderdi. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

81'inci dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan sol kanattan topu sürerek ceza sahası içerisindeki Yusuf Sarı'ya pasını gönderdi. Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde karambolde topla buluşan Tayfun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Adana Demirspor 3 puanı rahat aldı! Mario Balotelli'den destansı dönüş...
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