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Giriş Tarihi: 1.10.2023 22:37

Aleksandar Stanojevic: Sizce de penaltı değil miydi?

Aleksandar Stanojevic: Sizce de penaltı değil miydi?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın anahtar noktasının penaltı ve kırmızı kart pozisyonu olduğunu belirtti.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyet alabilmelerinin kendileri açısından çok zor olduğunu belirtti.

Penaltı pozisyonunun anormal olduğunu ifade eden Stanojevic, "Maçın anahtar noktası penaltı ve kırmızı kart pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra sahaya dönmek bizim için çok daha zor oldu. Belki de penaltıyla ilgili kuralları bilmiyorumdur." dedi.

Stanojevic, bugün iki tarafından çok iyi bir oyun ortaya koymadığını, penaltı pozisyonunun çok açık ve net olduğunu anlattı.

Futbolda ne olacağının belli olmadığını vurgulayan Stanojevic, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hakemlerle ilgili hiç bir zaman yorum yapmadım. Sizce de penaltı değil miydi? Sizin de fikrinizi öğrenmek isterim. İyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Son iki karşılaşmaya kadar, istediğimiz pozisyondan sadece 3 puan uzaktaydık. Geç gelen bazı oyuncular oldu. Onlar da hazır değildi. Burada da yapacak bir şey yok. Yaptığım işe sonuna kadar güveniyorum. Bu noktadaki problemleri de çözeceğime inanıyorum. Bugün sizce Beşiktaş çok mu pozisyon üretti? Sahada çok mu iyi bir oyun ortaya koydu? Ben bunu göremedim."

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Aleksandar Stanojevic: Sizce de penaltı değil miydi?
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