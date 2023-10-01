Haliç derbisinde Fatih Karagümrük - Kasımpaşa karşı karşıya

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Haliç derbisinde Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. 4 maçtır kazanamayan Gümrük, 6 puanla 14. sırada. Alpaslan Erdem yönetimindeki Kırmızı Siyahlılar, galibiyet hasretine son vermekten başka bir şey düşünmüyor. Adana Demirspor'u mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyet alan Paşa, 9 puanla 11. basamakta. Kemal Özdeş'li Lacivert Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamayı hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Briaschi, Ceccherini, Levent, Can, Shukurov, Rohden, Feghouli, Serdar, Güven

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy

