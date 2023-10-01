İsmail Kartal'dan flaş hakem açıklaması! "Bu akşam öyle bir noktaya geldim ki..."

İlhan hocanın kendileri için yaptığı olumlu yorumlara katıldığını aktaran Kartal, Szymanski ile ilgili bir soruya, "Szymanski farkı bir oyuncu. Başkandan sezon başında bu oyuncuyu çok rica ettim. Bu oyuncuyu almak için başkan çok zorlandı, kendisine teşekkür ederim. Kendisi Alex ile kıyaslanıyor ama farklı oyuncular. İnşallah böyle devam eder diyelim." şeklinde yanıt verdi.

Çok kısa zamanda önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bu kadar kısa zamanda çok farklı sistemde oynayan bir takım bu sene yeni transferlerle kendi sistemimize dönüşüm, adaptasyon, uyum ve yönlendirme gerçekten zor işti. Ben ekibime çok güveniyorum, güçlü bir ekibe sahibim. Samandıra'dan dışarı çıkmıyoruz. Oyunculara neler aktarabiliriz diyoruz. Oyuncularım çok karakterli, hepsinde öğrenme iştahı var. 1, 2 ve 3. bölgeleri hepsini çalışıyoruz. 3-4 hafta önce iyiyiz ama tam değiliz demiştik. Yavaş yavaş tam olmaya gidiyoruz. İnşallah oyunumuzu sürdürürüz."