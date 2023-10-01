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Giriş Tarihi: 1.10.2023 12:16

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Konyaspor Beşiktaş maçı ile bugün Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sporseverler mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle oynayan ve puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İki takım arasındaki 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konya kazandı. 14 müsabaka ise berabere bitti.

GÖZLER ERSİN'DE
Mert'in yokluğunda kaleyi devralacak olan Ersin Destanoğlu'nun kendisine güveni tam. Bu sezon rekabette varlığını hissettirebilmek için çok sıkı çalışan ve antrenörlerinin takdirini kazanan Ersin'in, Konya deplasmanındaki performansı merakla bekleniyor. 22 yaşındaki eldiven, Adana Demirspor maçında Mert'in sakatlığından sonra oyuna girmiş ancak rakibin 2 golüne engel olamamıştı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Ahmet, Nzonzi, Soner, Moreno, Oğulcan, Oliveira
Beşiktaş: Ersin, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Rashica, Muleka, Aboubakar

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Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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