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Giriş Tarihi: 1.10.2023 22:35

Patrick Kluivert: ”Çok memnun olduğum bir sonuç aldık”

Patrick Kluivert: ”Çok memnun olduğum bir sonuç aldık”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Alanyaspor galibiyetinin ardından, ”Beşiktaş galibiyetinden sonra böyle bir sonuç almak tekrardan dört gol atabilmek gerçekten memnuniyet verici ve konuştuğumuz bütün her şeyi sahada yansıtan takımımızı görmek gerçekten memnun ediyor” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Tabii ki de çok memnun olduğum bir sonuç aldık. Beşiktaş galibiyetinden sonra böyle bir sonuç almak tekrardan dört gol atabilmek memnuniyet verici ve konuştuğumuz bütün her şeyi sahada yansıtan takımımızı görmek gerçekten memnun ediyor beni. Sadece ilk 11'de oynayan futbolcular değil hani yedek kulübesinden giren futbolcular da mesela ilk 11'de oynayan futbolcuları sonuna kadar mücadele edip desteklediler. Bu da tabii ki de beni çok sevindiriyor. Girdiklerinde de hiçbir şey değişmemiş gibi devam. Sanki 11'de başlamışlar gibi ve bu da çok güzel bir görüntüydü. Ama tabii ki de ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu şekilde bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Akabinde de her zaman yere basarak devam etmemiz gerekiyor. Üç kırmızı kartlı Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra takımın toparlamak kolay değil. Herkesin de bildiği gibi Kasımpaşa mağlubiyeti bundan sonra toparlanmak belki çok zorlu gibi gözükse de toparladığımız için bu iki maçta da gerçekten çok memnunum" diye konuştu.

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Patrick Kluivert: ”Çok memnun olduğum bir sonuç aldık”
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