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Giriş Tarihi: 1.10.2023 12:49

Premier Lig'de skandal VAR kararı! Tottenham-Liverpool maçına damga vurdu

Premier Lig’de skandal VAR kararı! Tottenham-Liverpool maçına damga vurdu

Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, Tottenham - Liverpool maçında Luis Diaz'ın attığı golün VAR tarafından geçerli sayılması gerektiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Liverpool'un Luis Diaz ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı. Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonun ardından açıklama yapan Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıkladı.

"GOL VERİLMELİYDİ"
Yapılan açıklamada "Tottenham - Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. İnsani bir hata sonucu verilmeyen golün VAR müdahalesi ile verilmesiyle sonuçlanması gerekirdi, ancak VAR müdahale edemedi. Merkez Hakem Kurulu, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacaktır ve Liverpool Kulübü ile iletişime geçecektir" ifadelerine yer verildi.

KLOPP: HANİ VAR İLE DÜZELECEKTİ!
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "Hayatımda Tottenham maçı kadar adil olmayan bir maç görmedim. Pozisyonun ofsayt olmadığı çok net. Merkez Hakem Kurulu'nun hatayı kabul etmesi kime ne kazandırır? Manchester United maçında da benzer bir duruma maruz kalmıştık. VAR geldiğinde her şeyin çok kolaylaşacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı." sözlerini sarf etti.

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Premier Lig'de skandal VAR kararı! Tottenham-Liverpool maçına damga vurdu
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