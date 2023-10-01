SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş neşteri vuruyor

Beşiktaş, zorlu Konya deplasmanından 3 puan alıp, Adana Demirspor yenilgisinin yaralarını sarmayı hedeflerken Şenol Güneş, kadroda değişime gitmeyi planlıyor. Dizindeki ağrıları devam eden Mert'in yerine kalede Ersin olacak. Kartal'da Rosier'in kulübeye geçmesi ve Onur Bulut'un 11'de başlama ihtimali yüksek. Sol bekte de Masuaku'nun yerine Zaynutdinov'un oynama olasılığı var.

Necip, formayı Bailly'e teslim ederken ağrıları devam eden Gedson Fernandes bu maçta da yok. Teknik ekibin düşüncelerinden biri de Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan'ı yan yana oynatıp önlerinde Zaynutdinov ya da Rashica'yı sahaya sürmek üzerine kurulu.

Kadroda beklenilen değişikliklerin diğeri sol kanatta Jackson Muleka'nın Cenk Tosun'un yerine oynaması. Beşiktaş'ta Gedson ve Mert'in yanı sıra Rebic de kadroya alınmadı. Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Eric Bailly'nin takıma dönüşü defansta teknik heyetin elini rahatlatacak. Takımı yönlendiren ve yöneten Bailly'nin savunmayı toparlaması bekleniyor.