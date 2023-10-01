SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus parada, İsmail Kartal sahada

Jorge Jesus, geçen sezon Fenerbahçe'de yardımcılarıyla birlikte 7 milyon Euro kazanıyordu. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'a ise 1 milyon Euro ödeyecek. Kartal, aradaki 6 milyon Euro'luk farka rağmen, Jesus'a göre sezon başlangıcı çok daha iyi bir istatistik ortaya koydu. İsmail Kartal'ın yönetiminde Fenerbahçe çıktığı 13 resmi maçı da kazandı. Geçen sezon ise Jesus'un yönettiği takım 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Her maça farklı 11'ler çıkartan Portekizli çalıştırıcı, yoğun programdan dolayı sakatlık riskini azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini dile getirmişti. Kartal ise 11 seçiminde de selefine göre çok farklı bir profil çizdi. Türk hoca, sakatlık veya cezalı olmadığı sürece oluşturduğu ideal 11'ini bozmazken rotasyondan da vazgeçmedi. Ligde 11'de başlatmadığı oyuncularına maçların ikinci yarılarında ve Avrupa Konferans Ligi'nde şans tanıdı.