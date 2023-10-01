Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Mendy’nin kırmızı kartı için federasyona başvuracak
Giriş Tarihi: 1.10.2023 17:05

Trabzonspor, Mendy’nin kırmızı kartı için federasyona başvuracak

DHA
Trabzonspor, Mendy’nin kırmızı kartı için federasyona başvuracak

Trabzonspor Kulübü, dün akşam oynanan Pendikspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Batista Mendy’e verilen ceza için Türkiye Futbol Federasyonu’na cezanın iptali için başvurma kararı aldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'un sahasında oynadığı Pendikspor maçında orta saha oyuncusu Batista Mendy, 56'ncı dakikada Thuram'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 72'nci dakikada orta sahada Midtsjö ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı sert hareket gerekçesiyle hakem Bahattin Şimşek'ten ikinci sarı kartı gören futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç sonu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, spor yorumcularının da tartıştığı pozisyon nedeniyle Mendy'ye verilen ikinci sarı kartın ardından çıkan kırmızı kart cezasına tepki gösterdi.

TFF'YE KARTIN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK
Trabzonspor yönetimi maç sonunda birlik görüntüsü sergilerken bugün Mendy'nin cezasına itiraz edilmesi gündeme geldi. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olamayacak Mendy için TFF'ye başvurma kararı aldı. Fransız oyuncuya ikinci sarı karttan gösterilen kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Trabzonspor yönetimi, hafta içinde TFF'ye başvurup futbolcuya verilen cezanın iptalini isteyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi: Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama
Son dakika: TBMM'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil anayasa
Son dakika: Ankara'da canlı bomba saldırısı! İşte polis ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirdiği anlar!
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı var!
Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?
Boşanmasını kutlamaya gitti: Adliyeden çıkıp Paris’e uçtu
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Kılıçdaroğlu, FETÖ’cüleri sevindiren AİHM kararını savundu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber muhabiri Hatay'da saldırıya uğradı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Mendy’nin kırmızı kartı için federasyona başvuracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA