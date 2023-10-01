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Giriş Tarihi: 1.10.2023 14:34

Trabzonspor’da Trezeguet’ye doğum günü sürprizi

DHA
Trabzonspor’da Trezeguet’ye doğum günü sürprizi

Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına sabah idmanıyla başladı. Bugün doğum günü olan Mahmoud Hassan Trezeguet’ye takım arkadaşları idmanda pasta keserek kutlama yaptı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden gelecek hafta oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo-mavililerde, Pendikspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı. Diğer oyuncular da koordinasyon çalışmasının ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

TREZEGUET'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Bordo-mavili takımda, 29 yaşına giren sol kanat oyuncusu Trezeguet'ye idmanda doğum günü kutlaması yapıldı. Bakasetas'ın kestiği pastayı fazla yemek istemeyen Mısırlı oyuncu takım arkadaşlarının şakasına maruz kaldı. Trezeguet'nin yüzü pastaya bulanırken idmanda renkli görüntüler oluştu.
Karadeniz ekibi yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor’da Trezeguet’ye doğum günü sürprizi
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